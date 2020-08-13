Чэнду, Китай, , 05:16 — REGNUM Мощный ливень продолжает сеять хаос в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в связи с чем десятки тысяч сметных жителей были эвакуированы, дома повреждены, а дороги заблокированы, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Проливные дожди начались в регионе с вечера 10 августа и не прекращаются до сих пор. Шесть человек погибли, еще пятеро пропали без ввести. Более 40 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в безопасное место, сообщили в провинциальной штаб-квартире по борьбе с наводнениями и засухой.

Около 107 тыс. человек пострадали от мощных ливней в провинции, 14 рек разлились. Ливни вызвали сход оползней в некоторых районах Сычуани, повредив дома и дороги. Движение транспорта было нарушена по национальным трассам из-за схода селей и оползней в уезде Шимянь города Яань.

В регионе объявлен высший красный уровень предупреждения о погодной опасности. В общей сложности 49 команд экстренного реагирования занимаются борьбе с большой водой.