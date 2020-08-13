Пекин, , 05:07 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинуло 56 переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

По даны Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 724 человека по-прежнему получают медицинскую помощь в больницах страны, из которых 41 — в тяжелом состоянии. В общей сложности 79 398 человек было выписано из больниц за все время эпидемии в Китае.

Общее число заболевших опасной инфекции за все время эпидемии в Китае достигло 84 756 человек, из которых 4634 человека скончались.