Урумчи, Китай, , 05:04 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено восемь новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна, все случаи пришлись на столицу региона город Урумчи. Также в Урумчи выявлено пять новых бессимптомных случаев опасной инфекции.

Всего в Синьцзяне выявлено 505 подтвержденных случаев опасной инфекции и 130 бессимптомных случаев. Всего 13 548 человек по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.

В период с 15 июля по 12 августа в Синьцзяне 302 человека было выписано из больниц после выздоровления от COVID-19, еще 95 бессимптомных случаев было снято с медицинского наблюдения.