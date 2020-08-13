Москва, , 05:22 — REGNUM В четверг, 13 августа, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +16… +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 14 августа в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °С днём и +5… +10 °С ночью.

В пятницу, 14 августа, днём в столице ожидается +16… +18 °С. По области +13… +18 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на этой неделе самым холодным днём станет четверг. По его словам, это связано с прохождением через столицу холодных воздушных масс из полярных регионов.

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