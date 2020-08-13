Пекин, , 04:58 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, а общее число таких случаев достигло 2227, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа новых «импортных» случаев, четыре пришлось на провинцию Шаньдун и по два на провинции Гуандун и Сычуань, а также Шанхай соответственно. Еще один случай выявлен в провинции Хэбэй.

Среди общего числа «импортных» случаев, 2065 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 162 остаются госпитализированными. Один — в тяжелом состоянии. Смертей за сутки зафиксировано не было.