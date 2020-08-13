Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Студия Asobo выпустила новое видео, посвящённое игре Microsoft Flight Simulator. Ролик был опубликован 12 августа на YouTube-канале Xbox.

В трейлере с разрешением 4K создатели авиасимулятора показали новые модели самолётов. Поклонники серии также могут видеть в нём аэропорты, расположенные в различных частях мира.

Релиз новой части Microsoft Flight Simulator запланирован на 18 августа 2020 года. Ранее разработчики опубликовали системные требования игры. Для того, чтобы запустить её на минимальных настройках понадобится ПК, оборудованный процессором Intel i5 4460 или AMD Ryzen 3 1200, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX770 или AMD Radeon RX 570.

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