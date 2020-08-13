Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Старший дизайнер игрового процесса Cyberpunk 2077 Павел Капала заявил, что в игре важную роль будет играть разрушаемое окружение. Об этом 13 августа сообщил портал DSOgaming.

«Мы уделяем много внимания тому, чтобы в нашей игре была разрушаемая среда», — сказал Капала, добавив, что геймеры увидят в Cyberpunk 2077 вещи, которые в жизни являются самыми обычными. Например, в случае перестрелки в баре они смогут видеть, как взрываютя стаканы и бутылки в случае попадания в них пуль.

Он добавил: разработчики хотели создать у геймеров впечатление, что то место, где произошла перестрелка, выглядело бы разрушенным.

Ранее разработчики Cyberpunk 2077 выложили в сеть ролик, в котором показали классы оружия в игре. Они также рассказали, какие жизненные пути главного героя смогут выбирать геймеры.

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