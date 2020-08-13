Буэнос-Айрес, , 04:01 — REGNUM Аргентина и Мексика намерены наладить выпуск вакцины против нового коронавируса, которая была создана в Оксфордском университете совместно с англо-шведской компанией AstraZeneca, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес 12 августа на брифинге.

По его словам, производство будет охватывать потребности всех нуждающихся стран Латинской Америки, за исключением Бразилии.

Фернандес рассказал, что AstraZeneca и мексиканский Фонд Карлоса Слима заключили соглашение о выпуске от 150 до 250 млн доз вакцин данного типа. Президент подчеркнул, что этот проект некоммерческий.

Планируется, что первая партия данной вакцины будет доступна в первом полугодии 2021 года после завершения всех испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа власти аргентинской провинции Огненная Земля заявили о планах участвовать в производстве и распространении российской вакцины «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Российской вакциной от коронавируса заинтересовались в Аргентине