Богота, , 03:45 — REGNUM 12 066 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в Колумбии за сутки, а за весь период наблюдений — 422 519. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

Также за последние 24 часа было подтверждено 362 летальных исхода от осложнений при COVID-19. C начала пандемии в стране по этой причине умерло 13 837 пациентов.

Кроме того, 239 785 человека выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Отмечается, что в Колумбии были исследованы 2 023 256 проб анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа итальянские власти решили закрыть авиасообщение с Колумбией на неопределенное время из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в этой стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Италии закрыли авиасообщение с Колумбией