Хабаровск, , 03:45 — REGNUM За истекшие сутки в Хабаровском крае выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, 191 человек выздоровел, два пациента умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 13 августа в регионе зарегистрировано 8723 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 6348 человек, скончались 75 пациентов с коронавирусом.

В стационарах края 22 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Из общего числа заражённых почти у 55,0% пациентов заболевание протекает в лёгкой форме, пневмония как проявление коронавируса зафиксирована у 783 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае возобновили работу кафе, рестораны, бани, бассейны, музеи, аттракционы и торговые центры.