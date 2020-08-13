Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Энтузиастам, разрабатывающим ремейк игры Goldeneye 007, пришлось прекратить работу над проектом после того, как они получили соответствующее предупреждение от компании Nintendo.

Янник Зенхойзерн, являющиийся одним из создателей игры, опубликовал видео, в котором он рассказал о произошедшем. Он сообщил, что Nintendo также потребовала от разработчиков удалить страницу проекта в Twitter и аккаунты в других соцсетях до 19 августа 2020 года.

Зенхойзерн сказал, что в итоге команда решила создавать новую игру на базе существующих наработок, которая получит название Project Ianus или Spies Don't Die. Он добавил, что разработчики были готовы к подобному развитию событий, однако «изо всех сил старались продолжать работу».

Стоит отметить, что фанаты создавали ремейк Goldeneye 007 на протяжении двух последних лет. Оригинальная игра вышла 25 августа 1997 года на консоли Nintendo 64.

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