Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Школы США получат от властей страны 125 млн многоразовых защитных масок с целью возобновления занятий, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что Белый дом должен обнародовать список рекомендаций, которые позволят открыть заведения для приема учащихся.

Согласно правилам участники образовательного процесса должны соблюдать санитарную дистанцию, а в случае, если это невозможно, использовать медицинские маски. Также им необходимо выполнять ряд требований гигиены, включая вентиляцию помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Дональд Трамп заявил, что многие школы в США могут безопасно открыться осенью с началом учебного года при условии соблюдения мер борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что многие школы в США готовы к открытию