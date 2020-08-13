Вашингтон, 13 августа 2020, 03:28 — REGNUM Школы США получат от властей страны 125 млн многоразовых защитных масок с целью возобновления занятий, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что Белый дом должен обнародовать список рекомендаций, которые позволят открыть заведения для приема учащихся.
Согласно правилам участники образовательного процесса должны соблюдать санитарную дистанцию, а в случае, если это невозможно, использовать медицинские маски. Также им необходимо выполнять ряд требований гигиены, включая вентиляцию помещений.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Дональд Трамп заявил, что многие школы в США могут безопасно открыться осенью с началом учебного года при условии соблюдения мер борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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