Тирана, , 03:36 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в среду, 12 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 625 человек в стране был выявлен 141 носитель коронавируса. Для Албании это самый высокий суточный показатель за всю историю наблюдений. При этом ещё 72 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 6817 случаев заражения коронавирусом. 3552 человека уже излечились от COVID-19. 208 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов.

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По официальным данным, лечение проходят 3057 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1678), Дуррес (367), Шкодру (263), Леж (119), Влёру (115) и Фиер (129). Сильнее всего затронуты коронавирусом лица в возрасте от 55 до 64 лет — 19,7% выявленных носителей, на втором месте лица в возрасте от 25 до 34 лет — 18,5% случаев.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 116 пациентов с COVID-19, 20 из них проходят интенсивную терапию и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Однако врач Марьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19.

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