Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Разработчики симулятора жизни The Sims 4 пообещали недовольным геймерам, что они улучшат отображение в игре тёмного цвета кожи. Об этом 12 августа сообщил портал Screen Rant.

С соответствующим заявлением выступила исполнительный продюсер проекта Линдси Пирсон. Она согласилась с игроками, которые обратили внимание, что тёмный цвет кожи в игре больше похож на пепельный и заявили, что модели темнокожих персонажей выполнены некачественно. Пирсон добавила, что при разработке последующих обновлений создатели игры будут учитывать пожелания сообщества.

https://twitter.com/SimGuruLyndsay/status/1293339102981402624

Релиз последнего дополнение к The Sims 4 состоялся 28 июля 2020 года. Оно добавило в игру функцию вязания, кресло-качалку и внутриигровую торговую онлайн-платформу Plopsy.

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