Москва, , 03:10 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев перед рабочей поездкой в регионы Дальнего Востока сдал тест на коронавирус.

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По результатам первого теста результат оказался положительным. Зампредседателя правительства Трутнев отправлен в самоизоляцию, пишет «Ъ».

Если и второй тест покажет тот же результат, полпред будет работать в дистанционном режиме, сказал его помощник. Если же диагноз не подтвердится, то Юрий Трутнев может и поедет на Дальний Восток вместе с главой правительства Михаилом Мишустиным. Первым пунктом в запланированной поездки премьера 13 августа — Чукотка.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у Михаила Мишустина, главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, министра культуры Ольги Любимовой и у главы Минстроя Владимира Якушева. Все они успешно прошли лечение и выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России поступили неправильно, когда отказались активно тратить средства Фонда национального благосостояния на купирование последствий коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУАндрей Колганов.