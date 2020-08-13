Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Разработчики игры на выживание Grounded планируют добавить в неё пчёл и комаров. Об этом 12 августа сообщил портал Screen Rant.

Руководитель проекта Адам Бреннек рассказал об этом в интервью журналистам. Он сообщил, что создатели игры будут выпускать ежемесячные обновления, релиз первого из которых запланирован на конце августа 2020 года.

Оно добавит в Grounded летающих врагов, которые будут атаковать базы геймеров, расположенные высоко над землёй. При этом он отметил, что это будут не пчёлы и комары, они появятся в игре позднее.

Выход Grounded в ранний доступ в сервисе Steam состоялся 28 июля 2020 года. Игра предлагает геймерам выжить в мире насекомых после того, как персонажей уменьшают до их размера.

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