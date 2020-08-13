Приштина, , 02:44 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 12 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 521 образца в крае было выявлено 205 носителей коронавируса. Ещё 163 пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 10 795 случаев заражения коронавирусом. 365 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11 — за последние сутки. За последние две недели смертность от COVID-19 в Косово существенно возросла — за день умирает по 10−15 человек, что является крайне тревожным знаком, несмотря на начавшееся впервые за два месяца снижение числа активных случаев заражения. 6411 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 4019 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков. Пятеро из них скончались.

Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

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Ранее премьер-министр Косово Авдулла Хотиоткрыто заявил, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 10,5 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.

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