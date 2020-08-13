Красноярск, , 02:44 — REGNUM В четверг, 13 августа, в Красноярске будет облачно, кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:20 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 13 на 14 августа ожидается до +15 °C.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, при грозе порывы 15−18 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В пятницу, 14 августа, в Красноярске до +24 °C днём и до +14 °C ночью. Кратковременный дождь.

В субботу, 15 августа, в Красноярске ожидается до +23 °C днём. Ночью до +15 °C. Дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 августа в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах, центральных и южных районах Красноярского края ожидается температура воздуха +25… +30 °С, местами грозы, при грозах шквалистые усиления ветра 15−18 м/с.

В ряде районов региона сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.