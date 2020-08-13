Скопье, , 02:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 12 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1627 человек было выявлено 139 носителей коронавируса. Ещё 239 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 12 217 случаев заражения, 530 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался один пациент. 8487 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3200 человек.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место в регионе Западные Балканы по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро перейдет к Косово.

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