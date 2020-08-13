Белвью, США, , 01:54 — REGNUM Стало известно, когда игра Control финской студи Remedy появится в Steam, а также на платформах PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики опубликовали анонсирующий ролик 12 августа на YouTube-канале проекта.

Версия игры Control Ultimate Edition появится в магазине компании Valve 27 августа 2020 года. Владельцы консолей смогут приобрести её 10 сентября 2020-го.

Релиз Control состоялся 27 августа 2019 года. В течение года года игра была эксклюзивом магазина Epic Games Store.

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