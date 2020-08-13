Тегеран, , 10:28 — REGNUM 12 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 188 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 18 988. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари заявила, что с учетом 188 новых жертв их общее число по стране возросло до 18 988 человек. «За последние 24 часа обнаружено около 2510 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1089 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 333 699 иранцев заразились опасным вирусом, причем 290 244 из них выздоровели или выписались из больниц. «Около 3940 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Садат Лари сообщила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 763 225 обследований.