Бразилиа, , 01:30 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки увеличилось на 55 155 и сейчас составляет 3 164 785. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

Общее количество летальных исходов от заболевания COVID-19 достигло значения в 104 201. За последние 24 часа этот показатель вырос на 1175 смертей.

Кроме того, в Бразилии подтверждено 2 309 477 фактов излечения от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа власти бразильского штата Баия заявили об интересе к тестированию и производстве российской вакцины против коронавируса.

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