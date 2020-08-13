Женева, Швейцария, , 01:09 — REGNUM В мире за последние сутки было зафиксировано 4835 смертей пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 737 417. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По её данным, за сутки в мире было выявлено 214 985 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 20 162 474.

В первую пятёрку стран по распространению инфекции входят США (5 039 709), Бразилия (3 057 470), Индия (2 329 638), Россия (902 701) и ЮАР (566 109).

По данным университета Джонса Хопкинса на 00:50 13 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 20 452 313 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 745 530 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, первые партии недавно зарегистрированной российской вакцины от коронавирусной инфекции выпустят уже в ближайшие несколько недель. Первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и группы риска.

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