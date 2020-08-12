Москва, , 23:15 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 12 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено почти 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, 689 из которых — за последние сутки. Скончались уже 4622 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 192 тысяч человек.