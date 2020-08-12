Женева, Швейцария, , 23:00 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 214 985 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 20 162 474. Об этом сообщает 12 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По её данным, за сутки в мире скончались ещё 4835 пациентов с COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 737 417.

Лидерами среди стран по распространению инфекции остаются США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 216 033 новых случаях заражения коронавирусом и 4268 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.