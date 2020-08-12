Минск, , 21:33 — REGNUM Больше 200 руководителей белорусских IT-компаний, разработчиков, инвесторов и других представителей отрасли подписали открытое письмо к руководству Белоруссии с призывом остановить насилие в стране и признать, что выборы главы государства были сфальсифицированы.

«Мы считаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Разгоняются мирные акции протеста с неадекватным применением силы», — сказано в коллективном письме.

Кроме того, стартаперы возмущены тем, что несколько дней в стране фактически не работал интернет. Они подчеркивают, что стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия — стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

Авторы письма не исключают, что последние события в Белоруссии просто перечеркнут все достижения, сделанные в сфере высоких технологий, а специалисты просто начнут уезжать за границу.

насилие в стране должно быть немедленно прекращено, все политические заключенные освобождены, и проведены новые прозрачные выборы президента республики.