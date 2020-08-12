12 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 19:47 — REGNUM Вышла книга воспоминаний «С газетами не расставайтесь» Вячеслава Белоусова, руководителя северодвинского холдинга СМИ «Северная неделя», бывшего председателя архангельского отделения и секретаря Союза журналистов России. Всю жизнь Вячеслава Васильевича окружали интересные люди, и поэтому книга не может не быть интересной. Она как «машина времени» в эпоху 1980-х — 1990-х, когда общество имело большие проблемы, но кое в чем было здоровее нынешнего. Например, в информационной открытости и взаимоотношениях власти и СМИ.

Книга воспоминаний секретаря Союза журналистов РФ Вячеслава Белоусова «С газетами не расставайтесь...»

В книге немного строк о мэре Северодвинска Александре Беляеве. Возглавивший город в годы невыплат зарплат, он избирался мэром 3 раза, что уникально по тем временам. Архангельский губернатор Илья Михальчук заметил доверие людей к Александру Николаевичу и назначил его министром регионального самоуправления. В январе 2012 года И. Ф. Михальчука освободили от должности, назначив северодвинца Игоря Орлова. Перед А. Н. Беляевым открывались перспективы, но 7 февраля 2012 года, в Рождество, он скоропостижно умер, а заниматься политикой поставили Сергея Ковалева. Провожать в последний путь бывшего мэра пришло тысяч 30 северодвинцев — по-своему уникальный результат работы. Одним из принципов работы Александра Беляева были отношения с прессой на равных. Не как с наемником, и даже не как с партнером, а как с равной веткой власти.

Трижды избиравшийся жителями Северодвинска мэр Александр Беляев. Фото из книги «С газетами не расставайтесь...»

Вячеслав Белоусов, журналист и издатель: «Сейчас, как и всегда в России, после смерти, многие признают Ефремова (Анатолий Антонович Ефремов (1952 — 2009) губернатор Архангельской области в 1996 — 2004 гг. — Прим. автора) лучшим губернатором в новейшей истории области. Разительно отличался от Ефремова второй в истории Северодвинска мэр города Александр Беляев, хотя в их внешности был элемент сходства — наличие усов и бороды у обоих. Правда разного цвета.

Разительно они отличались по методам управления. Но одинаковым было их отношение к прессе. Истинный интеллигент и интеллектуал, мэр любил неформально пообщаться с журналистами. Поскольку в наш издательский дом нередко приезжали коллеги из других регионов России, других стран, я всегда приглашал на них Беляева. До сих пор в нашем редакционном коридоре снимок, на котором видно, что Беляев не присутствует, а слушает, о чём говорят наши гости — зарубежные журналисты. Это было не любопытством провинциального чиновника, а интересом человека, который склонен узнавать новое, учиться. Он задавал очень интересные вопросы, вступал в дискуссию. Ведь провинционализм — это не географическое, а духовное понятие. Истинных провинциалов полно и в крупных городах, и в столице.

На ту пору я был председателем областного отделения и секретарем Союза журналистов России… Наши отношения с Беляевым никогда не были панибратскими… Мэр нередко звонил и после фразы: «Ты на работе, чашку чая нальешь?» приезжал в редакцию. На «кухне» мы подолгу размышляли о жизни, о том, что происходит в городе, области, стране. «Вечерний Северодвинск» объективно освещал события, потому нередко звучала и критика в адрес мэрии, мэра. Я как-то спросил его: «Александр Николаевич, вы в обиде на газету?» «Нет, — ответил он. — Просто давай договоримся: после критической публикации вы даете нам возможность изложить свою точку зрения на то или иное событие».

Вот на этом принципе мы и строили редакционные отношения. И тогда, и сейчас у меня не было иллюзий, что в бытность мэра Беляева в нашем городе всё проходило чинно и благородно, на законных основаниях, что во власть приходили достойные люди… В то же время, и это отличительная черта минувшей эпохи, руководитель пресс-службы (Андрей Масленников. — Прим. автора) вел себя не как подчиненный, а как соратник, нередко диктующий решение. Я это наблюдал в отношениях не только в городе: Беляев — Масленников, но и в области: Фридман — Ефремов, Тунгусов — Ефремов. Такое поведение не было элементом фамильярности, нарушением этикета. Просто отношения строились на рациональной основе, а не на российском принципе: я начальник — ты дурак!».

Информационная прозрачность нашего общества переживает не лучшие времена. На федеральном уровне есть понимание, что удобнее конструировать множество потоков информации — чтобы видеть проблему с разных сторон. Это идет с Самого Верха, и, похоже, связано со спортивным опытом создания равновесий. Крен в сторону прозападных, либеральных СМИ, выходящих на деньги власти, конечно, чудовищный. Но разность мнений в федеральных СМИ есть — кто хочет, смотрит патриотов, кто хочет — либералов.

А в регионах провластные СМИ ставят в номер по 10 губернаторских фотографий, в передачах депутаты с министрами поминутно воркуют в соответствии с информационными договорами. Даже если сказанное правда, доверия говорящие не вызывают. Такие СМИ — один из источников протестных настроений и недоверия к власти. К тому же кризис малого и среднего бизнеса сократил рынок рекламы, и независимые СМИ уравновешивать провластные не могут.

Наше общество немного стало напоминать советскую систему. Чем-то это плохо, чем-то хорошо — советская власть имела сильные стороны. Гражданское общество отсутствовало совсем, но пресса была в большей степени властью, чем сейчас. В редакции приходило не меньше писем и обращений, чем в исполкомы и парткомы, их рассылали по этажам власти, и она обязана была отвечать газете, критическая публикация была проводом для оргвыводов, а главный редактор имел прямой канал связи с первым секретарем. Даже копия этой системы будет большим шагом вперед.

Казалось бы, губернаторы и мэры должны понимать, что полученная от подчиненных и спецслужб информация «подобна флюсу». Если понимают и делают СМИ обратной связью и четвертой властью — значит, работают на результат. Не выстраивают — заметают проблемы под ковер, работают на «красивую картинку». Потому что без СМИ «вровень с властью» Система деградирует.