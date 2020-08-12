Пекин, , 19:35 — REGNUM В Китае улучшается ситуация в сфере безопасности при угледобыче; как сообщает 12 августа Синьхуа, за первые семь месяцев текущего года уровень аварийности и количество жертв существенно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года соответственно почти на 40% и на 51%.

Угольная шахта в Китае ZHart

По данным Государственного управления КНР по безопасности на угольных шахтах, в этом году зафиксированы 63 происшествия, в результате которых погибли 88 человек. При этом подчеркивается, что масштабных катастроф не происходило. Также отмечается снижение уровнея производственного травматизма, что связывается с серьезными переменами в системе управления угольной отраслью страны.

В ведомстве подчеркивается, что в первом полугодии 2020 года контрольными органами технадзора проведены более 8 тыс. инспекционных поездок. Это составляет свыше 50% от числа запланированных.