Могилёв, Белоруссия, , 19:19 — REGNUM В Могилеве правоохранительные органы задержали местного жителя, который собирался в Минск на протесты. При себе он имел оружие и самодельные взрывные устройства. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что был задержан 26-летний местный житель, ранее судимый. По данным правоохранителей, он собирался выехать в Минск и принять участие в протестах в день выборов 9 августа.

У задержанного были обнаружены пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа сразу после завершения выборов президента республики. Протестующие не согласны с результатами выборов и считают, что Лукашенко их сфальсифицировал.