Самарканд, Узбекистан, , 19:07 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать международный учебник по правам молодежи для вузов всех стран, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо создать универсальный международный учебник по правам молодежи, чтобы он мог быть использован в вузах всех стран», сказал Москалькова, выступая 12 августа на Самаркандском международном форуме.

Она также отметила, что в России в рамках программы по правам человека соответствующие курсы прошли 468 тысяч российских студентов.

По словам Москальковый, в России живут 27 миллионов представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

В самаркандском форуме принимают участие около 1000 участников, из них более 50 человек представляют международные организации, свыше 30 — региональные организации, около 30 — национальные институты по правам человека, порядка 30 — международные государственные органы, более 60 — международные и национальные ННО, свыше 100 — молодежные организации.

В программу двухдневного форума вошли свыше 50 ключевых выступлений, предусмотрено участие 40 международных докладчиков из 15 стран и 10 национальных.

В ходе 4 панельных дискуссий будут рассмотрены темы: «Развитие международных стандартов прав молодежи», «Права молодежи и Цели устойчивого развития (ЦУР)», «Образование молодежи по вопросам прав человека», «Роль молодежи в обеспечении мира и безопасности: перспективы более безопасного будущего к 2030 году».