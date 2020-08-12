Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM Новое право граждан России на диспансеризацию даст возможность изменить населению образ жизни и снизить риски возникновения заболеваний. Об этом заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, комментируя введение с 12 августа закона о выходном дне для граждан от 40 лет и старше, предназначенном для прохождения ими диспансеризации.

Соответствующий закон 31 июля подписал президент России Владимир Путин. Нормативный акт призван служить сохранению у людей здоровья и профилактике заболеваний среди населения старшего возраста.

Новое право — провести медицинские обследования в будний день и не потерять при этом заработную плату, по мнению члена СПЧ, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, позволит многим людям изменить образ жизни и снизить риски онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Правозащитница рассказала, что вопрос о здоровом образе жизни россиян ставился не один раз, в том числе на заседаниях рабочей группы по поправкам к Конституции, однако особенно остро проблема обнажилась в период пандемии коронавируса.

«Эпоха коронавируса показала, что люди, имеющие разные сложные заболевания, переносили инфекцию гораздо тяжелее, и мы теряли этих людей, а они порой не знали о существовании у себя трудного заболевания. Поэтому, мне кажется, очень важно, что появится такая возможность, и человек начнет себя контролировать. Риски онкологических, сердечных заболеваний в этом возрасте у многих есть, но не все следят за своим здоровьем. Одни любят лечиться, а другие даже не знают к какой больнице прикреплены. Мы когда теряем людей, говорим: «Надо же?» А удивление как раз и связано с тем, что трудоголики не ходят по больницам. В то время как необходимость каждого — пройти диспансеризацию», — сказала Мерзлякова.

По словам члена Совета, работодатели непременно выполнят обязательства, предусмотренные данным законом, но правозащитное сообщество, со своей стороны, должно внимательно следить за тем, как организована диспансеризация.

«Важно, чтобы диспансеризация проходила организованно, быстро, и чтобы человек знал о том, как ему следить за своим здоровьем дальше. Право на здоровье принципиально важно, как и право на жизнь, которое является незыблемым. Я не знаю, есть ли еще в мире где-то такой день, но я убеждена, если мы начнем делать это по-настоящему, мы действительно будем здоровее», — подчеркнула Мерзлякова.