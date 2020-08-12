Южно-Сахалинск, , 17:53 — REGNUM Всероссийский молодежный форум «ОстроVа-2020», пройдет на Сахалине с 31 августа по 4 сентября. В торжественном событии примут участие 1000 молодых людей со всей страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Проекты участников направлены на дополнительные возможности для развития как Сахалина, так и других регионов России. Об этом говориться в сообщении пресс-службы форума, организуемого Росмолодежью совместно с правительством Сахалинской области.

В конкурсе на грант Росмолодежи принимают участиепроекты в рамках таких направлений как студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей и молодежные медиа. Представленные на конкурс проекты будут оцениваться с точки зрения актуальности и социальной значимости, реализуемости, инновационности и уникальности.

Один из организаторов форума «ОстроVа-2020», Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи поделился своим видением о задачах форума и о том, что даст это событие Сахалину и России.

«Такие Форумы работают на обеспечение устойчивого развития страны, а еще — на обеспечение национальной безопасности — в широком смысле слова, чтобы молодежь была успешна, создавала крепкие семьи, реализовалась в будущем. Мы говорим о патриотизме, как о возможностях и перспективах», — заявил Гуров.

В июле в Госдуму РФ был внесен на рассмотрение законопроект «О молодежной политике», напомнил Григорий Гуров, и сейчас как раз наступил этап насыщения его конкретикой: «Мы считаем, что в этом поможет наш Форум». Например, уже есть предложение поднять планку «молодежного возраста» с 30 до 35 лет, чтобы у молодых лидеров было больше возможностей.

По словам Вадима Кокорева, руководителя проектного офиса по организации и проведению слета «ОстроVа-2020», форум получил более 11 тысяч запросовна участие, из них на мероприятие было отобрано 1000 молодых людей до 35 лет.

«Для нас это люди, которым не все равно. Мы искали не туристов, а тех, кто заинтересован в развитии и Сахалина, и России в целом, тех, кто может принести дополнительную ценность», — подчеркнул Кокорев.

Организаторы форума рассчитывают на активное вовлечение участников в работу мероприятия. Все наработки планируют использовать на практике, в том числе и для законодательных предложений.