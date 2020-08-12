Калуга, , 17:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 человек за последние сутки, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 543 положительных теста. 1 тыс. 238 человек находятся на лечении, 6 тыс. 247 человек выздоровели, 58 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (305), в Обнинске (151), в Боровском районе (134), в Людиновском районе (104), в Жуковском районе (71) и Малоярославецком районе (71).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлены 22 носителя коронавируса