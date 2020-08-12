Москва, , 16:54 — REGNUM Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) Москвы планируется завершить в конце 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Такие планы озвучил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мэр города Сергей Собянин поставил задачу сократить срок строительства СВХ. Думаю, что ближе к концу 2021 года мы назовем более сжатые сроки», — сказал Загрутдинов.

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