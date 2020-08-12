Калуга, , 19:41 — REGNUM Более 800 любителей охоты проверили инспекторы государственного учреждения «Калугаоблохота» в день официального открытия охоты на пернатую дичь. Выявлено 13 нарушителей. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

Более 800 любителей охоты проверили инспекторы во время открытия отстрела на пернатую дичь. Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Практически у всех нарушителей не было разрешающих документов на право охоты. Кто-то забыл документы дома, некоторые не успели их заранее приобрести. Виновные будут привлечены к административной ответственности. Инспекторами также проведены консультации по вопросам сроков и способов охоты. Они напомнили любителям охоты о возможных последствиях за нарушение её правил. С начала года в области было открыто 121 административное дело по факту нарушения правил охоты.

«В охотничий сезон специалисты министерства будут уделять рейдам по отлову браконьеров повышенное внимание», — заявила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Калужской области числятся более 37 тыс. охотников. В регионе существует 80 охотничьих хозяйств, где трудятся около 400 человек.

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