Калуга, 12 августа 2020, 19:41 — REGNUM Более 800 любителей охоты проверили инспекторы государственного учреждения «Калугаоблохота» в день официального открытия охоты на пернатую дичь. Выявлено 13 нарушителей. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

Более 800 любителей охоты проверили инспекторы во время открытия отстрела на пернатую дичь.
Более 800 любителей охоты проверили инспекторы во время открытия отстрела на пернатую дичь.
Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Практически у всех нарушителей не было разрешающих документов на право охоты. Кто-то забыл документы дома, некоторые не успели их заранее приобрести. Виновные будут привлечены к административной ответственности. Инспекторами также проведены консультации по вопросам сроков и способов охоты. Они напомнили любителям охоты о возможных последствиях за нарушение её правил. С начала года в области было открыто 121 административное дело по факту нарушения правил охоты.

«В охотничий сезон специалисты министерства будут уделять рейдам по отлову браконьеров повышенное внимание», — заявила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Калужской области числятся более 37 тыс. охотников. В регионе существует 80 охотничьих хозяйств, где трудятся около 400 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области выявили более 120 нарушений правил охоты