Брянск, , 16:57 — REGNUM Планами по развитию добровольческих инициатив поделились 12 августа с губернатором Брянской области Александром Богомазом представители Брянского молодёжного центра. Глава региона, в свою очередь, уделил внимание знаниям и истории.

Добровольцы реализуют проект, который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В Брянской области появится культурно-образовательный центр «Пространство», объединяющий людей всех возрастов для работы и творчества. Сумма гранта — более двух млн рублей. Губернатор отметил, что ему было интересно услышать мнение молодого поколения, а он на примерах из истории страны рассказал о достижениях и подвигах предков и земляков.

«Ведь на одних идеях, без профессионального образования и стремления, специалистом в своем деле не станешь, далеко не уедешь. Должна быть твёрдая почва под ногами, фундамент! А для молодых людей фундамент — это знания! Разговор получился непростой, но интересный, и мы обязательно встретимся снова!» — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

12 августа отмечается Международный день молодёжи.