Иркутск, , 16:44 — REGNUM В Иркутске в ближайшее время появится новое суворовское училище, его построит Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по результатам встречи с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

Суворовцы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Игорь Кобзев обратился к президенту, и мы имеем поручение от рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем», — заявил Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что у Минобороны накопился значительный опыт быстрого строительства объектов. В частности, на строительство суворовских училищ уходило от 4 до 9 месяцев. По его предложению, в Иркутске училище должно быть построено примерно в такие же сроки.

Все вопросы связанные с созданием нового суворовского училища возьмет под свой контроль командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Городским же властям предстоит определиться с местом возведения училища и прилегающей инфраструктурой.