Москва, , 16:32 — REGNUM 14−15 августа на площадке АСИ «Точка кипения» в Москве состоится самое всероссийский форум отцов «Пример для подражания». Лидеры отцовских сообществ из 46 регионов России встретятся с представителями власти и бизнеса и проведут множество ярких дискуссий: обсудят множество аспектов современной жизни, волнующих всех родителей страны, презентуют лучшие практики отцовских проектов по мнению общественных деятелей регионального и федерального уровня.

Как сообщают организаторы форума, в процессе обсуждения будут затронуты темы образования и воспитания, культуры речи, тиражирования опыта отцовских сообществ как средство активизации мужчин отцов в интересах детей и школы, дистанционного образования, роли отца в жизни ребенка, права ребенка и отца в рамках новой конституции, досуг, буллинг среди детей, образ отца в современных медиа и многое другое.

В рамках форума состоится презентация программы, ориентированной на развитие культуры ответственного отцовства через родительские социальные сообщества — школа лидеров отцовских проектов «StartПАП» стартовала еще в апреле текущего года при инициировании фонда «Отцовство» и межрегиональной общественной организации «Союз отцов» и поддержке Фонда президентских грантов.

«Уже несколько лет мы наблюдаем появление в различных регионах страны отцов-активистов, объединяющих вокруг себя пап. Так как культура ответственного отцовства еще формируется, эти активисты сталкиваются с рядом сложностей в популяризации своей модели поведения. Это и территориальные особенности, и инертность мужчин, нехватка ресурсов. В «StartПАП» мы помогаем сформировать сообщество единомышленников и учим реализовывать масштабные социальные отцовские проекты», — отметил основатель школы, директор по развитию фонда «Отцовство» Алексей Чегодаев.

Оживленная полемика ожидается в рамках открытого диалога между футурологами и социальными технологами о будущем института семьи и отцовства. Будущее отцовства: возможно ли его спрогнозировать? О том, какова идеальная модель общества, как правильно позиционировать отца в семье будущего и какие права есть у отца станет ясно в процессе дискуссий форума.

Форум и представление отцовских инициатив пройдет в online и offline форматах. Свое участие в мероприятии подтвердили заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Журавский А. В., первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Глушко Д. Е., исполнительный директор МОО «Союз отцов» Соленов Ю. В., генеральный директор ВЦИОМ Федоров В. В., уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова Т. Н. и многие другие.

На данный момент отцовские проекты реализуются на региональном уровне силами пап-активистов. Среди проектов спортивно-игровой клуб из города Казань, сообщество, обучающее экологичному общению родителей с детьми из города Таруса Московской области, клуб отцов, рассказывающий о качестве школьного питания из Нижнего Новгорода, система подготовки антибуллинговых тренеров и проведения тренингов против травли в школах России из Краснодара, обучение кибер-медиабезопасности из Чебоксар и многие другие.

Отцовские инициативы уже вызывают интерес не только среди государственных организаций, но и среди бизнеса и СМИ.