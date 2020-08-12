Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Память подводников, погибших на крейсере «Курск», почтили на Серафимовском кладбище в Петербурге, где захоронено 32 моряка вместе с командиром подлодки Геннадием Лячиным. Торжественно-траурная церемония с участием родственников погибших прошла ровно спустя 20 лет после трагедии.

Могилы членов экипажа «Курска» на Серафимовском кладбище Дарья Драй © ИА REGNUM

В память об экипаже объявили минуту молчания. Затем к мемориалу возложили венки, к могилам подводников люди принесли гвоздики и розы.

«В те тревожные дни вся страна ждала обнадеживающих сообщений, но чуда не случилось. Трагедия «Курска» отозвалась в сердцах россиян. До сегодняшнего дня эта боль не утихла», — заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В церемонии также участвовал начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко.

Ранее в Николо-Богоявленском морском соборе Петербурга отслужили панихиду по погибшим. Все 118 членов экипажа подлодки «Курск» были названы поименно.

Напомним, подлодка затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море: на борту взорвалась торпеда. Погибли все 118 членов экипажа. Это самая масштабная катастрофа в истории российского подводного флота.

Читайте ранее в этом сюжете: Ветеран флота высказался о вдовах моряков «Курска», вышедших замуж