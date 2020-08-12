Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга взяла под контроль расследование уголовного дела о пьяных дебоширах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее следователи возбудили уголовное производство после жалоб жителей дома по ул. Бажова, 161 на дебоширов. Злоумышленники избили соседей после того, как те вызвали полицию после очередного дебоша. Дело заведено по статье «Хулиганство».

"Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района», — сообщили в надзорном ведомстве.

В данный момент проводятся следственные мероприятие, задержаны трое граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция провела проверку по факту обращения жильцов дома. По результатам проверки и было возбуждено дело.

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