Камышинский район, , 16:04 — REGNUM Глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев скончался 12 августа, сообщает пресс-служба администрации региона. Он руководил муниципалитетом на протяжении последних 16 лет.

Владимир Ерофеев скончался на 68 году жизни. Соболезнования в связи с уходом из жизни политика выразил губернатор Андрей Бочаров. Глава Камышинского района получил первое высшее образование по специальности «Агрономия» в 1975 году, работал в совхозах, один из которых — «Семёновский» — возглавлял с 1983 по 2005 годы. Он четыре раза избирался главой Камышинского муниципального района.

По данным издания «V1.ru» политик скончался в больнице №5 Волгограда, куда его перевели из Камышинской ЦРБ. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией.