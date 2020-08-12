Москва, , 16:01 — REGNUM Данные о приросте занятости в малом и среднем предпринимательстве могли улучшиться за счёт регионов, которые пострадали в меньшей степени по сравнению с крупными агломерациями. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Дёмин.

«Прирост занятости в МСП в действительности могли дать регионы, которые не так существенно пострадали от пандемии, как столица и область. Можно предположить, что и микробизнес, перешагнувший на новый уровень, пополнил данные положительной динамики. Но в целом я бы не поддавался пока что оптимизму», — сказал Дёмин.

По его словам, оформление сотрудников в штат и их работа «в белую» могут быть связаны с преференциями от государства: «Тяжёлые времена вынуждают предприятия перестраиваться и искать новые ресурсы для того, чтобы удержаться на плаву. Однако общую динамику положительной не назовешь, в целом бизнес несёт убытки и закрывается».