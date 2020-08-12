Ташкент, , 15:57 — REGNUM Вступительные экзамены в вузы Узбекистану начнутся со 2 сентября 2020 года и продлятся 14 дней. Об этом 12 августа заявил директор Государственного центра тестирования Мажид Каримов на заседании международного пресс-клуба.

По его словам, ежедневно экзамены будут сдавать по 100 тыс. абитуриентов. Результаты тестирования будут опубликованы уже на следующий день. Каримов отметил, что вступительные экзамены планируют сдать 1,48 млн абитуриентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать проведение вступительных экзаменов в вузы республики на открытых стадионах. По его мнению, это решение обеспечит эпидемиологическую безопасность абитуриентов.

Читайте также: Вступительные экзамены в Узбекистане пройдут на открытых стадионах