Москва, , 15:54 — REGNUM Современные молодые люди общительны (72%), доброжелательны (51%), любят спорт (65%) и опрятно выглядят (71%). Такую характеристику молодёжи дали жители России, приводит данные ВЦИОМ.

Читайте также: Главные отличительные черты современной молодежи — опрос

Молодые граждане РФ скорее активны (48%), чем не пассивны (39%). Готовы помогать другим (49%), думают не только о себе (39%). Их чаще считают честными (46%) и храбрыми (49%).

Среди основных недостатков современной молодёжи участники опроса назвали недостаточное трудолюбие (43%), более ориентированы на материальные ценности (77%), чем на духовные (14%), отсутствие патриотизма (43%).

Опрос проведен 9 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, у 90% жителей России есть запрос на вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь страны.

Читайте также: Молодежь должна участвовать в политике, считают 80% граждан РФ: опрос