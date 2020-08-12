Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Скоростной поезд «Стриж» запустят из Петербурга в города Поволжья. Он будет курсировать в августе и начале сентября, сообщили в РЖД.

Конечным пунктом назначения значится Самара. В пути поезд будет останавливаться также в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.

«Благодаря уникальному подвижному составу, способному развивать скорость до 200 км/ч, а также специальному расписанию время поездки по данному маршруту сократится почти вдвое», — подчеркивают в РЖД.

В первый рейс «Стриж» №713/714 из Петербурга отправится 21 августа, а из Самары — 22 августа. Ходить поезда будут по нечетным датам августа, а также 2 и 4 сентября. Отправление назначено на 00:45, прибытие в Самару — на 19:50 того же дня.

В составы включены вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов, а также спальные вагоны «Люкс». Во всех есть кондиционеры, системы обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты. В вагонах 1-го и 2-го классов есть индивидуальное освещение, аудио‑ и видеосистема для индивидуальных наушников, розетки для мобильных и индивидуальные столики. Купе в вагонах СВ предназначены для двух пассажиров, каждое оборудовано собственным санузлом и душем.

«Выходя из Петербурга в 00:45, на следующий же вечер около 9 вечера местного (времени) поезд приходит в Самару. И как видите — никаких ВСМ, надо только хорошо поработать с расписанием и прокладкой маршрута, вычерпать действующие резервы», — прокомментировал запуск «Стрижа» блогер в сфере железнодорожного транспорта Сергей Сигачев.