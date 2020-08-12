Тюмень, , 15:45 — REGNUM В Тюменской области отменили обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за границы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Однако до вылета в Россию, не позднее регистрации на рейс, нужно заполнить на сайте госуслуг анкету прибывающего в РФ. После прилёта, в течение трёх календарных дней, необходимо пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и внести на сайте госуслуг информацию о результатах теста.

Напомним, ранее прибывающие из-за границы в Тюменскую область обязаны были сообщить о своём местоположении и провести 14 дней в самоизоляции.