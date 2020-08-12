Москва, , 15:26 — REGNUM Все государства должны на равных условиях участвовать в регуляции интернет-сферы. Об этом в ходе совещания о создании режима равных прав в управлении интернетом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Россия на протяжении многих лет последовательно выступает за равное участие всех государств в управлении интернетом, соответствующие подходы были реализованы в концепции безопасного функционирования интернета, который разработал Минкомсвязи», — сказал Медведев.

Несмотря на это, подчеркнул он, призывы российской стороны на международной арене пока в целом не нашли должного отклика, кроме партнёров по БРИКС, которые с осторожностью прокомментировали данное предложение.