Павлодар, Казахстан, , 15:26 — REGNUM Пастор в Павлодарской области Казахстана оштрафован на 638 940 тенге ($1527) за нарушение санитарных требований во время карантина, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального департамента полиции.

Отмечается, что в Экибастузе религиозное объединение продолжало работать после десяти часов вечера, несмотря на карантин. В отношении пастора возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, в начале августа полиция Алма-Аты обнаружила работающий караоке-бар, который расположен в гостинице «Казахстан». Все 35 посетителей и руководство кафе были оштрафованы.