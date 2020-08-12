Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 12 августа.

Синоптики предупреждают о надвигающихся ливнях с грозой и градом. Осадки будет сопровождать шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 20−22 метров к секунду.

Стихия разгуляется в ряде территорий Ростовской области до конца суток 12 августа. Непогода покинет Дон во второй половине дня 13 августа.