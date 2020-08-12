Москва, , 15:20 — REGNUM Условия труда при удалённой работе, которая набрала популярность в России во время коронавируса, меняются не всегда в лучшую сторону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, пандемия коронавируса заставила многие компании перевести своих работников на удаленный формат работы. Фактически все те должности, которые предусматривали возможность дистанционного труда с помощью сети интернет, стали «удаленными», и теперь многие работодатели думают над тем, не оставить ли сотрудников на удаленном формате на постоянной основе.

«Работодатель выигрывает много. В первую очередь, это огромная финансовая экономия за счет отсутствия необходимости арендовать офисные помещения, покупать оргтехнику для таких работников, осуществлять обслуживание их оргтехники. Кроме того, надо понимать, что удаленных работников проще перевести на работу по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), что также позволит экономить средства. Конечно, возникает возможность и для снижения заработной платы, хотя формально, по закону, это запрещено. Но работодатели обязательно найдут пути и инструменты для достижения этой цели», — сказал адвокат.

Эксперт считает, что с наибольшей вероятностью перевод на удаленный формат работы ожидает такие профессии, как бухгалтер, юрисконсульт, дизайнер, маркетолог, пиар-менеджер, менеджер по продажам и так далее.

«Фактически на удаленный формат работы могут быть переведены едва ли не все офисные «белые воротнички», чье присутствие в офисе не является обязательным. Поэтому в изменившейся ситуации работникам необходимо тщательнее изучать содержание трудового договора перед трудоустройством. Если в таком договоре прописан формат удаленной работы, то особое внимание следует уделить особенностям организации трудового процесса — продолжительности рабочего дня, времени, когда необходимо быть на связи, времени отпуска и выходных дней. Ведь в большинстве случаев в отношении удаленных работников господствует стереотип, что они загружены меньше тех, кто работает в офисе, следовательно, и загружать их рабочими обязанностями можно не только в период «с 8 до 17», но и вплоть до глубокой ночи, а также в выходные и праздничные дни. Такой подход является незаконным и неправильным: Минтруд РФ предусматривает, что работа в нерабочее время должна оплачиваться как сверхурочная, даже если работник трудится удаленно», — отметил Постанюк.

Он обратил внимание на ещё один важный нюанс: работник на удаленном формате эксплуатирует свою оргтехнику, например — компьютер, сам оплачивает интернет, ремонт оргтехники, электроэнергию. Получается, что работодатель экономит на данных расходах деньги, и немалые, а получает тот же рабочий результат, что и при работе специалиста в офисе. Юрист советует настоять хотя бы на частичном возмещении перечисленных расходов и прописать это в трудовом договоре.

«Очень интересен и вопрос об организации контроля за трудовой деятельностью удаленных работников. Мы понимаем, что уследить за тем, трудится ли в данный момент удаленный работник или нет, гораздо сложнее, чем в офисе. В этой связи главным критерием эффективности работника становится выполняемый им объем задач, за исключением тех профессий, где работник должен быть на связи в обязательном порядке, например — оператор кол-центра. Для контроля работников в удаленном формате существуют особые программы, но в целом следует применять принцип соответствия объемов выполненной работы и размера выплаченного вознаграждения. Кстати, многим работодателям при переводе работников на удаленный формат работы сразу становится ясно, на каких должностях они могут сэкономить и кто из работников действительно является «тягловой лошадкой» компании», — заявил адвокат.